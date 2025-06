Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 21 giugno | le regioni a rischio

Prepariamoci a un sabato di temporali e cieli tempestosi: il maltempo si manifesta con una allerta meteo gialla che coinvolge diverse regioni del nord Italia. La Protezione civile ha avvisato sulla possibilità di temporali intensi, pronti a sconvolgere la giornata. Restate aggiornati per garantire la vostra sicurezza e scoprire come affrontare al meglio questa fase di instabilità atmosferica. Continua a leggere.

Una fase di instabilità meteorologica interesserà sabato 21 giugno il nord Italia con temporali anche di forte intensità dal pomeriggio. La Protezione civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

