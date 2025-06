Maltempo a Milano e in Lombardia allerta meteo per rischio temporali per sabato 21 giugno

Preparatevi, Milano e tutta la Lombardia! Il maltempo si fa sentire con un'allerta meteo gialla, annunciando temporali in arrivo. Dalle prime ore del 20 giugno fino a tutta la giornata di sabato, rovesci improvvisi e intensi potrebbero sorprendere cittadini e visitatori. È il momento di mettere in salvo gli impegni e rivedere i piani: scoprite come affrontare al meglio questa perturbazione in arrivo. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia. A partire dal pomeriggio del 20 giugno e per tutta la giornata del 21 giugno, si abbatteranno rovesci più o meno intensi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

