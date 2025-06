Malore in stazione | 65enne soccorso e trasportato in ospedale

Un episodio di emergenza si è verificato questa mattina alla stazione di Mandello del Lario: un uomo di 65 anni ha accusato un malore improvviso, richiedendo un pronto intervento. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori, che hanno garantito le prime cure e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Lecco. La pronta azione dei professionisti ha potuto fare la differenza, dimostrando ancora una volta l’importanza della tempestività in situazioni critiche.

n uomo di 65 anni è stato soccorso alla stazione ferroviaria di Mandello del Lario dopo aver accusato un malore. L'allarme è scattato intorno alle 10 e sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, che hanno trasportato la persona presso l'ospedale di Lecco.

