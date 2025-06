Malore in piscina | bimbo muore dopo due giorni in ospedale

Una tragedia che scuote la comunità: un bambino di soli 10 anni, originario di Canneto sull'Oglio, ha perso la vita dopo un malore improvviso in piscina. La vicenda, avvenuta a Torre dè Picenardi, ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della prevenzione. Il dolore per questa perdita sconvolge familiari e amici, lasciando un vuoto difficile da colmare, mentre le indagini cercano di fare luce sulle cause di questa triste fatalità.

Non ce l’ha fatta il bambino di 10 anni di origini cinesi, residente a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, che mercoledì pomeriggio ha accusato un grave malore mentre si trovava in piscina a Torre dè Picenardi, in provincia di Cremona. Il piccolo è morto dopo due giorni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva. Il dramma nel primo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Malore in piscina: bimbo muore dopo due giorni in ospedale

