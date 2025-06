Malore in piscina bimbo morto dopo due giorni in ospedale

Una tragica tragedia scuote la comunità di Canneto sull'Oglio: un bambino di 10 anni, durante una gita in piscina a Torre de' Picenardi, ha accusato un grave malore e purtroppo non è riuscito a superarlo. Dopo due giorni di lotta in ospedale, il suo sorriso si è spento, lasciando un vuoto grande tra amici e familiari. Un dramma che ci ricorda quanto la vita sia fragile e preziosa.

Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni di origini cinesi, residente a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, che mercoledì pomeriggio ha accusato un grave malore mentre si trovava in piscina a Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona. Il piccolo è morto dopo due giorni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva. Era in gita con la parrocchia.

