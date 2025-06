Malattie rare Triggiani Enea | Progettiamo terapia genica innovativa

In un panorama di sfide mediche, il progetto Biogenera di Triggiani (Enea) si distingue con una promettente terapia genica innovativa per le malattie rare, come la glicogenosi di tipo 3. Un approccio sicuro, mirato e sostenibile che potrebbe rivoluzionare il trattamento. Con soli 12 mesi di lavoro e il sostegno del 5Ă—1000, questa iniziativa rappresenta un passo decisivo verso un futuro piĂą speranzoso per i pazienti.

(Adnkronos) – Il progetto Biogenera "nasce con l'obiettivo di sviluppare una terapia genica innovativa, non virale, per trattare malattie rare, in particolare la glicogenosi di tipo 3 (GsdIII). Il nostro approccio è pensato per realizzare una terapia sicura, mirata, accessibile e sostenibile". Per la realizzazione del progetto occorrono 12 mesi. "Con il contributo del 5×1000

