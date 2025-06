Maido di Lima Perù incoronato a Torino miglior ristorante del mondo

Maido di Lima conquista Torino, incoronato come miglior ristorante del mondo durante l’evento “The World’s 50 Best Restaurants”. La regione Piemonte ha ospitato dal 17 al 20 giugno questa prestigiosa kermesse, attirando oltre 1.300 appassionati e professionisti del settore. Un palcoscenico unico dove eccellenze culinarie si sono incontrate, celebrando l’arte gastronomica internazionale. La scena è pronta a stupire ancora: scopriamo cosa rende Maido un vero capolavoro della ristorazione mondiale.

La Regione Piemonte ha accolto a Torino dal 17 al 20 giugno «The World’s 50 Best restaurants», l’Oscar mondiale della ristorazione che premia i 50 migliori ristoranti del mondo. Per quattro giorni sono stati presenti in città e in Piemonte oltre 1.300 ospiti, più di 250 giornalisti specializzati nel settore enogastronomico, 89 ristoranti e più di 100 chef. Il cuore della manifestazione nel tardo pomeriggio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it