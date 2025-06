Mai una lacrima con lui anche quando morivo dentro | Arianna Mihajlovi? ricorda il marito Siniša Ecco cosa mi ha detto prima di andarsene

Arianna Mihajlovic, un cuore spezzato dal dolore per la perdita del marito Sinisa, rivela per la prima volta il suo vissuto di sofferenza e maschere indossate per sopravvivere. La sua storia toccante ci invita a riflettere sulla forza dell’amore e sulla resilienza nei momenti più difficili. Un racconto che ci tocca profondamente e che sarà certamente un'occasione di grande emozione e riflessione.

«Dopo la morte di Sinisa ho finto di stare bene, ma era solo un modo per sopravvivere». Arianna Mihajlovic rompe il silenzio e per la prima volta racconta pubblicamente il dolore per la perdita del marito, Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore scomparso nel 2022 a soli 53 anni, a causa di una leucemia mieloide acuta. Lo fa ospite di Monica Setta, nella puntata di Storie al bivio show, in onda martedì 24 giugno alle 21.30 su Rai 2. Un racconto toccante: «Il primo anno è stato durissimo – confessa Arianna –. Pubblicavo di continuo sui social per sentirmi viva, per cercare conferme, per affrontare il dolore. 🔗 Leggi su Open.online