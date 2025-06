Mai più sole contro la violenza Montignoso rinforza la rete solidale

Mai più sole contro la violenza: Montignoso si mobilita per rafforzare la rete solidale e sensibilizzare sulla drammatica realtà che quotidianamente colpisce tante donne. Non aspettiamo il 25 novembre per agire: entrando in un centro antiviolenza come quello di Montignoso, possiamo vedere con i nostri occhi quanto questa piaga sia urgente e reale. È tempo di scendere in campo e fare la differenza, perché nessuna donna deve sentirsi sola.

Non serve aspettare il 25 novembre per capire che la violenza sulle donne è una ferita aperta e quotidiana. Basta entrare in un centro antiviolenza come quello di Montignoso per toccare con mano la realtà. "Ogni anno, tra le 30 e le 40 donne si rivolgono alla struttura per chiedere aiuto" spiega Francesca Menconi, referente del centro antiviolenza ‘Donna chiama Donna’. Un numero che è il segno tangibile di una necessità urgente, silenziosa, che attraversa ogni strato della società. Donne giovanissime e donne mature, italiane per la maggior parte, molte provenienti da comuni vicini che scelgono Montignoso per sentirsi più al sicuro, lontane da sguardi conosciuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Mai più sole contro la violenza". Montignoso rinforza la rete solidale

violenza - montignoso

