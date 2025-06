Mai investito così tanto su Milano e provincia | così Valditara inchioda Sala

Mai investito così tanto su Milano e provincia, eppure il confronto tra il sindaco Beppe Sala e il ministro Giuseppe Valditara ha acceso un dibattito acceso e vivo. Le parole di Sala, che denuncia l’inerzia del governo, hanno trovato una replica decisa da parte di Valditara, lasciando intravedere tensioni e divergenze che potrebbero influenzare il futuro politico della città e non solo. Il caldo deve aver fatto un...

Non sono rimaste inascoltate le parole che il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha scagliato contro il governo e i ministri durante un incontro promosso dal Pd e organizzato in vista delle Comunali del 2027. Il primo cittadino ha puntato il dito contro l'esecutivo tacciandolo di aver fatto poco o nulla per la città. Accuse, queste, che sono state respinte dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Il caldo deve aver fatto un brutto scherzo a Giuseppe Sala che ieri, con poche e velenose battute, ha perso l'aplomb istituzionale per assumere le vesti del militante di sezione. Se non fosse stato il caldo, dovremmo pensare che non conosce la realtà della città che amministra.