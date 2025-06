Mai fermi il nuovo libro di Alessandro Benetton | 8 lezioni di vita

Scopri il nuovo libro di Alessandro Benetton, "Mai fermi. Otto punti fissi per la tua traiettoria", un viaggio tra successi, sfide e valori ispiratori. Un’opera che invita a trarre energia dalle storie degli altri per plasmare la propria crescita personale e professionale. Dopo il successo di "La traiettoria", Benetton ci guida ancora più in profondità , offrendo strumenti concreti per affrontare ogni passo della vita con determinazione e passione. Non resterai indifferente—questa lettura cambierà il tuo modo di pensare e agire.

Milano, 20 giu. (askanews) - La storia, i successi, le difficoltà , i valori degli altri come ispirazione per la propria carriera, vita, visione. È l'idea da cui è scaturito "Mai fermi. Otto punti fissi per la tua traiettoria", il nuovo libro di Alessandro Benetton, edito da Mondadori. "Nasce dopo la storia di 'La traiettoria', il mio primo libro, in cui qualcuno mi aveva convinto che ci fossero delle cose che potessero essere di ispirazione per gli altri nella mia vita, cosa che non credevo; ha finito per essere così ed è stato quasi spontaneo condividere un altro pensiero che avevo, cioè quello che si può imparare molto dalla vita degli altri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Mai fermi", il nuovo libro di Alessandro Benetton: 8 lezioni di vita

In questa notizia si parla di: libro - vita - fermi - alessandro

Le pagine della nostra vita: le principali differenze tra il libro e il film - Il film drammatico del 2004 "Le pagine della nostra vita", ispirato all'omonimo romanzo di Nicholas Sparks, presenta diverse differenze rispetto al libro.

In Mai fermi Alessandro Benetton presenta strategie e valori che hanno contribuito a formare la sua visione imprenditoriale, attraverso il racconto e l’analisi delle traiettorie di altri: giganti dell’arte, dell’architettura, dello sport e dell’imprenditoria. Andy Warhol Vai su Facebook

Mai fermi, il nuovo libro di Alessandro Benetton: 8 lezioni di vita; Mai fermi - Alessandro Benetton; «Mai fermi», il nuovo libro di Alessandro Benetton.

"Mai fermi", il nuovo libro di Alessandro Benetton: 8 lezioni di vita - La storia, i successi, le difficoltà, i valori degli altri come ispirazione per la propria carriera, vita, visione. Riporta libero.it

Alessandro Benetton, il nuovo libro: a fare impresa s’impara anche dai figli - Alessandro Benetton, presidente della holding Edizione, ha scritto il suo secondo libro «Mai fermi». corriere.it scrive