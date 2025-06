Mahmoud Khalil va rilasciato | l’ordine del giudice a Trump Così l’attivista pro-Pal della Columbia University torna in libertà

Una svolta significativa nel caso di Mahmoud Khalil: il giudice federale ha ordinato il suo rilascio su cauzione, segnando un passo importante nella battaglia per i diritti degli attivisti. Lo studente palestinese della Columbia University, simbolo delle proteste dello scorso anno, torna libero dopo essere stato l’unico tra i principali attivisti pro-Pal a rimanere in carcere. La decisione apre nuovi scenari sul fronte delle libertà civili e delle ingiustizie giudiziarie negli Stati Uniti.

Un giudice federale statunitense ha ordinato all’amministrazione di Donald Trump di rilasciare su cauzione lo studente e attivista palestinese della Columbia University Mahmoud Khalil. Lo riporta il New York Times. Il giovane, noto per il suo ruolo di spicco nelle manifestazioni organizzate lo scorso anno nel campus dell’Ateneo, è l’unico tra i principali attivisti pro-Pal ancora in carcere negli Stati Uniti. Il giudice Michael E. Farbiarz, della Corte distrettuale federale di Newark (New Jersey), ha accolto il ricorso presentato dai legali di Khalil, definendo la sua detenzione « motivata da intenti punitivi » legati al suo attivismo politico. 🔗 Leggi su Open.online

