Magia Jumeirah Capri Palace Emozioni sull’isola dei tesori tra relax gusto e benessere

di Nicole Fouquè La si respira, la si contempla, ci si lascia avvolgere e la si può vivere a 360 gradi. L’arte e la bellezza si fondono come in una scultura al Jumeirah Capri Palace, resort a 5 stelle che ha creato un vero e proprio museo a portata di turista. Soggiornare tra opere di De Chirico o Keith Haring, ammirare le sculture di Pomodoro, lasciarsi avvolgere dall’arte astratta di Mirò o dalla molteplice visione in formato polaroid di Maurizio Galimberti. Privilegio terreno concesso a chi attraversa il mare diretto nell’isola amata anche da Scott Fitzgerald e sua moglie Zelda. E per chi cerca ancora più pace, tradizione e natura Anacapri è la perfetta tappa per una vacanza dai ritmi lenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net