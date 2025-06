Maggio Musicale | Aida contro la guerra debutto fra gli applausi

Nel cuore di Firenze, il debutto di “Aida” al Maggio Musicale si trasforma in un potente messaggio contro la guerra. L’opera di Verdi, immersa in un contesto spoglio e devastato, mette in evidenza gli orrori di ogni conflitto, antico e moderno, conquistando il pubblico con un’intensa interpretazione. Un evento che non solo incanta, ma anche invita a riflettere: perché l’arte può essere un’arma di pace.

L'opera di Verdi è calata in un ambiente spoglio e devastato che evidenzia gli orrori di tutte le guerre, antiche e contemporanee

