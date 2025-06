Magazzini Generali venerdì 20 giugno esplorazione sonora con Glauco Benedetti

Venerdì 20 giugno alle ore 20, esplora l’universo sonoro con Glauco Benedetti, un’esperienza unica tra ascolti, scoperte e convivialità. "Piano 0", il nuovo spazio ideato dalla Fondazione Magazzini Generali 48° 50, nel cuore dei Magazzini di Livorno, si prepara a diventare il palcoscenico di incontri coinvolgenti e stimolanti. Non mancare: un’occasione imperdibile per lasciarsi sorprendere dalla magia del suono e del dialogo.

Continua il programma di incontri, ascolti e convivialità a "Piano 0", il nuovo spazio che Fondazione Magazzini Generali 48° 50, presieduta da Cesare Fremura e diretta da Juan Pablo Macias e Alessandra Poggianti, ha recuperato all'interno dei Magazzini Generali di Livorno. Venerdì 20 giugno, alle.

