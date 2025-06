Mafia | Terra Madre raggiunge la fase Gold ed evita il rischio rinvio

Mafia: Terra Madre ha raggiunto la fase Gold, un traguardo che segna la conclusione dei lavori principali e rassicura i fan circa il rilascio imminente. Con questa conquista, il gioco si avvicina all’uscita prevista per l’8 agosto 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, evitando così il rischio di rinvii. Il successo di questa tappa apre le porte a un’esperienza di gioco coinvolgente e di alta qualità .

Mafia: Terra Madre – conosciuto a livello internazionale come Mafia: The Old Country – ha ufficialmente raggiunto la fase Gold, segnando così la fine dei lavori principali sul gioco. La notizia, annunciata con entusiasmo da Hangar 13 e 2K Games, mette fine alle preoccupazioni su un possibile rinvio, confermando che il titolo sarĂ pronto per il lancio l’8 agosto 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Il completamento della fase Gold significa che tutti i contenuti principali – dalla trama al gameplay – sono stati ultimati, e il gioco è tecnicamente pronto per essere stampato e distribuito. Il team di sviluppo ha inoltre colto questa occasione per rivelarsi che si concentrerĂ ora sulle fasi finali di rifinitura, come il miglioramento delle prestazioni, l’eliminazione di bug minori e la preparazione della classica patch del day-one, ormai standard nel settore. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Mafia: Terra Madre raggiunge la fase Gold ed evita il rischio rinvio

In questa notizia si parla di: mafia - fase - gold - terra

Mafia: Terra Madre è in fase gold, l'avventura di Enzo Favara prenderà il via l'8 agosto; Mafia Terra Madre, niente rinvii: l'avventura nella Sicilia d'inizio '900 è in fase Gold!; Mafia: The Old Country entra in fase gold.

Mafia: Terra Madre è in fase gold, l'avventura di Enzo Favara prenderà il via l'8 agosto - In un nuovo post diffuso su tutti i principali canali social, Hangar 13 ha annunciato il completamento dello sviluppo di Mafia: Terra Madre, il quarto capitolo della serie in arrivo il prossimo 8 agos ... Scrive it.ign.com

Mafia Terra Madre, niente rinvii: l'avventura nella Sicilia d'inizio '900 è in fase Gold! - Hangar 13 e 2K Games sono infatti liete di annunciare l'avvenuto raggiungimento della fase Gold di Mafia Terra Madre. Segnala everyeye.it