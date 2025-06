Mafia e risorse pubbliche il procuratore della Dda De Lucia ad Agrigento | Vicinanza a un territorio complicato

In un territorio segnato da sfide e storie complesse, la collaborazione tra Prefettura, DDA e Procura di Agrigento si rafforza per combattere le ingerenze della mafia nei fondi pubblici. Un passo deciso verso una maggiore tutela delle risorse e una lotta concreta contro le infiltrazioni criminali nel tessuto economico locale, garantendo così trasparenza e legalità per il futuro della comunità .

Prefettura, Direzione distrettuale antimafia e Procura della Repubblica di Agrigento hanno siglato un'intesa per potenziare gli strumenti di prevenzione per evitare infiltrazioni della criminalitĂ nei finanziamenti elargiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano degli.

