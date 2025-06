Madri vs figli che storia!

In un mondo dove le sfide tra madri e figli sono spesso all’ordine del giorno, a Luzzara si è vissuto un episodio unico: una partita amichevole tra mamme temerarie e bambine e bambini, con il supporto della pagina social “Umiltà di chiamarsi Minors”. Con sorrisi e tanta grinta, i piccoli hanno trionfato, ma le mamme, con il dente avvelenato, promettono di tornare più agguerrite che mai. La sfida continua…

Avete presente il classico evento americano di fine anno scolastico dove si organizza la partita padri contro figli? A Luzzara è andata in scena una situazione simile, ma contro i bimbi è scesa in campo una squadra di mamme terribili che, grazie alla visibilità della pagina social "Umiltà di chiamarsi Minors" ha strappato i sorrisi in giro per l’Italia. La partita è stata vinta dai figli, in età da minibasket, ma le mamme hanno il dente avvelenato e annunciano una accesa rivincita per il prossimo anno. "Ho due figli che giocano a basket - dice Francesca Nizzoli, capitana delle mamme - ogni tanto capitava di fare due tiri e loro, scherzando, insinuavano che non li avrei mai battuti, così mi è venuta l’idea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it