Madre vince maratona da 100 km mentre allatta | Come mamma ho guadagnato gioia e forza per la sfida

In un mondo che spesso cerca di definire i limiti delle donne, Stephanie Case dimostra che la forza e la determinazione non si misurano solo con i chilometri percorsi, ma anche con il coraggio di essere sé stesse. Mamma, avvocata e ultramaratoneta, ha vinto una gara epica mentre allattava, insegnandoci che ogni sfida può essere affrontata con passione e autenticità. Continua a leggere.

Sei mesi dopo il parto e ancora in allattamento, la runner e avvocata per i diritti umani Stephanie Case ha vinto una ultramaratona da 100 km in Galles, fermandosi tre volte per nutrire la figlia. La sua impresa, diventata virale, lancia un messaggio potente: la maternità non cancella l’identità personale e ogni donna ha il diritto di scegliere il proprio percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it