Madre condannata a 18 anni per aver tentato di unirsi alla legione Libertà per la Russia

Una vicenda che scuote l’opinione pubblica e mette in discussione i confini tra lealtà, ideologia e legalità. Vera Sidorkina, madre di famiglia, si è trovata al centro di un caso senza precedenti, condannata a 18 anni per aver tentato di unirsi alla Legione della Libertà per la Russia. Ma cosa spinge una donna a mettere tutto in gioco? La risposta apre uno spiraglio sulla complessità delle motivazioni e sulle implicazioni di questa sentenza.

Una donna è stata condannata a 18 anni di carcere per aver provato ad aderire alla Legione della Libertà per la Russia. Il tribunale militare di Ekaterinburg ha ritenuto la 48enne Vera Sidorkina, colpevole di alto tradimento per aver progettato di entrare a far parte della milizia che opera nelle.

