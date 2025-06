Macron | Da Francia Germania e Gb proposta negoziale completa a Iran

In un momento di crescente tensione nella regione, Macron e le potenze europee si impegnano a offrire all'Iran una proposta negoziale completa, auspicando di fermare l'escalation con Israele attraverso la diplomazia. La visita del ministro degli Esteri francese a Ginevra segna un passo importante verso il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise, dimostrando che il cammino della pace resta possibile anche nelle situazioni piĂą complesse.

Paris-Le Bourget (Francia), 20 giu. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato venerdì che la Francia e altre potenze europee stanno offrendo in queste ore all'Iran una soluzione diplomatica completa per porre fine all'escalation del conflitto con Israele. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot incontrerĂ la controparte iraniana Abbas Araghchi a Ginevra "per presentare un'offerta diplomatica e tecnica completa per i negoziati", ha detto Macron ai giornalisti a margine di una visita al Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio che si tiene in questi giorni a Le Bourget, vicino Parigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron:"Da Francia, Germania e Gb proposta negoziale completa a Iran"

