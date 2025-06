Ma questo è amore tossico? | ragazza di 13 anni chiedeva aiuto a ChatGPT ora l'ex è accusato del suo omicidio

Un tragico caso che scuote l'opinione pubblica: una ragazza di appena 13 anni, caduta dal terrazzo della propria casa, viene trovata senza vita. Poche settimane prima, si affidava a ChatGPT per chiedere aiuto e consigli su come gestire una relazione tossica. Ora, il suo ex fidanzato è accusato di omicidio, portando alla luce temi delicati come la vulnerabilità dei giovani e l'uso delle nuove tecnologie. Un episodio che invita a riflettere sull'importanza di un sostegno adeguato e della prevenzione.

È emerso un nuovo dettaglio sul caso della ragazza morta a soli 13 anni dopo essere caduta dal terrazzo della sua abitazione, per la cui morte è oggi accusato l'ex fidanzato. Poche settimane prima si confidava con ChatGPT e chiedeva consigli su come affrontare il suo ragazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ragazza - anni - chiedeva - chatgpt

Tragedia, ragazza di 14 anni travolta da un treno: morte terribile - Un tragico incidente ferroviario ha colpito la comunità, con la drammatica morte di una ragazza di 14 anni travolta da un treno.

Aurora Tila uccisa a 13 anni dal suo ex fidanzato, lei chiedeva consiglio a ChatGPT: "Dovrei lasciarlo?". Svelate le chat choc >> https://buff.ly/sz4kcRt Vai su Facebook

Aurora morta a 13 anni, a ChatGpt chiedeva: “È un amore tossico?”; Aurora morta a 13 anni, a ChatGpt chiedeva: “È un amore tossico?”; Aurora Tila, l’ex fidanzato 15enne a processo. Lei chiedeva a ChatGpt: “Devo lasciarlo?”.

Aurora Tila, l’ex fidanzato 15enne a processo. Lei chiedeva a ChatGpt: “Devo lasciarlo?” - La richiesta di aggravate all’udienza preliminare del processo che si è aperto oggi a Bologna. Secondo bologna.repubblica.it

Aurora Tila uccisa, l'ex fidanzato scriveva : «La mia vendetta inizia ora». La 13enne chiedeva a ChatGpt: «Devo lasciarlo?» - Il pm del Tribunale dei minori di Bologna, Simone Purgato, ha chiesto e ottenuto dal giudice Chiara Alberti di contestare anche l'aggravante ... Da corriereadriatico.it