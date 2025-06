Ma la Siberia è ancora fredda?

occhi di tutti, rivelando un territorio in rapida trasformazione. La Siberia di oggi è un mosaico di contrasti: temperature che si alzano, foreste che si spostano e un ecosistema in evoluzione. È un simbolo di come i cambiamenti climatici stiano rimodellando il nostro pianeta, lasciando tutti noi a riflettere sulle sfide e le opportunità di un futuro incerto.

Per secoli, la parola Siberia ha evocato immagini di lande gelate, fiumi ghiacciati e inverni interminabili. Un luogo remoto e implacabile, simbolo di esilio e isolamento, dove le temperature scendevano facilmente sotto i -40°C. Ma nel contesto attuale dei cambiamenti climatici, quella cartolina glaciale è ancora valida? La risposta è più complessa di quanto sembri. Sì, la Siberia è ancora fredda, ma sempre meno. E il cambiamento è sotto gli occhi di climatologi, geologi e persino delle popolazioni locali. Negli ultimi vent'anni, infatti, diverse aree della zona hanno registrato un riscaldamento più rapido rispetto alla media globale.

