M5s contro il riarmo Maiorino | Follia il 5% del Pil in spese militari Trump mette a rischio stabilità globale

Il dibattito sul riarmo e le spese militari sta infiammando il panorama politico italiano, con il Movimento 5 Stelle in prima linea. Alessandra Maiorino denuncia la follia di destinare il 5% del Pil alle armate, sottolineando come questa corsa agli armamenti metta a rischio la stabilità globale. Domani a Roma, i pentastellati si uniranno alla manifestazione contro il riarmo europeo, ribadendo il loro impegno per un futuro di pace e dialogo.

In un'intervista a Fanpage.it Alessandra Maiorino, vicecapogruppo M5s al Senato, spiega perch√© i pentestellati insieme ad Avs saranno alla manifestazione di domani a Roma contro il riarmo europeo: "Non siamo soli, dobbiamo solo trovarci. Pensare di spendere il 5% del Pil nazionale in armamenti √® follia pura, e a un certo punto qualcuno deve dire no". Maiorino parteciper√† domani al ‚Äėcontro Summit Nato‚Äô a L'Aia, organizzato dal partito socialista olandese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

