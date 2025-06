Lussemburgo | CEO Cargolux auspica cooperazione piu’ estesa con Cina

Il CEO di Cargolux, la compagnia aerea di bandiera del Lussemburgo, ha espresso il suo entusiasmo per una cooperazione più ampia con la Cina, sottolineando l'importanza di "lavorare come un’unica grande famiglia" per raggiungere obiettivi condivisi. La rotta Zhengzhou-Lussemburgo rappresenta un ponte strategico tra i due mercati, aprendo nuove opportunità di crescita e collaborazione internazionale. Per scoprire di più, si prega di visitare il sito indicato: ...

"Siamo un'unica grande famiglia che lavora per lo stesso obiettivo", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Cargolux, la compagnia aerea di bandiera del Lussemburgo per il trasporto di merci, parlando della rotta aerea internazionale per le merci che collega la citta' cinese di Zhengzhou al Lussemburgo.

