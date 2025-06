L'uso degli schermi aumenta i pensieri di suicidio nei giovani | Il problema non è il tempo ma l'uso compulsivo

L'uso degli smartphone e tablet tra i giovani non è semplicemente una questione di tempo trascorso davanti agli schermi, ma di come si utilizza questa tecnologia. Uno studio americano evidenzia che l'uso compulsivo dei dispositivi può aumentare i pensieri suicidari nei ragazzi, sottolineando l'importanza di interventi precoci e focalizzati sul benessere emotivo. Solo così si potrà proteggere la salute mentale delle nuove generazioni e promuovere un rapporto più sano con la tecnologia.

Un cattivo utilizzo di smartphone o tablet è collegato a un aumento dei pensieri suicidari nei ragazzi, tuttavia non è la quantità di tempo trascorsa davanti agli schermi a danneggiare la salute mentale dei più giovani, ma l’uso compulsivo della tecnologia. A rivelarlo è uno studio americano che a che ribadito quanto sia fondamentale un intervento precoce e centrato sul benessere emotivo – e non solo sul controllo dei dispositivi – per aiutare bambini e ragazzi a crescere più serenamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it