L'uragano Erick travolge il Messico | morti un bambino e un uomo strade allagate e abitazioni distrutte

L'uragano Erick si abbatte con furia sulla costa occidentale del Messico, portando distruzione e dolore. Con venti oltre i 230 km/h e nubifragi incessanti, ha causato due vittime e devastato intere comunità . Tra strade allagate e case distrutte, la lotta per la ricostruzione è appena iniziata. Continua a leggere per scoprire come il Paese si sta rialzando di fronte a questa calamità .

L'uragano Erick ha travolto la costa occidentale del Messico, causando 2 morti: sul territorio si sono abbattuti violenti nubifragi e venti che hanno superato i 230 kmh di velocitĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uragano - erick - messico - morti

Il Messico si prepara all’arrivo dell’uragano Erick - Il Messico si sta preparando ad affrontare l’arrivo dell’uragano Erick, che ha rapidamente sfondato la categoria 3 con venti di 200 km/h.

Messico, l’uragano Erick ha toccato terra. Almeno due morti e danni negli stati Guerrero e Oaxaca Vai su X

Due morti nel passaggio dell’uragano Erick sul sud del Messico; Messico, l’uragano Erick ha toccato terra. Almeno due morti e danni negli stati Guerrero e Oaxaca; L'uragano Erick travolge il Messico: morti un bambino e un uomo, strade allagate e abitazioni distrutte.

Uragano Erick, almeno due morti in Messico - Almeno due persone sono morte nel sud del Messico in seguito al passaggio dell'uragano Erick, che si è indebolito nelle ultime ore dopo aver causato ingenti danni lungo la costa. Come scrive msn.com

Due morti nel passaggio dell’uragano Erick sul sud del Messico - Prima d’indebolirsi, l’uragano ha causato danni ingenti lungo la costa sudoccidentale del paese. Riporta internazionale.it