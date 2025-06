L’uragano Erick si abbatte sul Messico | le immagini

L'uragano Erick scuote il Messico con forza impressionante, lasciando immagini di potenza e devastazione. Dopo aver colpito Oaxaca, si sposta verso l’interno, portando con sé forti piogge e venti sostenuti di 85 km/h. La sua avanzata preoccupa le autorità e le comunità locali, che si preparano ad affrontare le conseguenze di questa violenta tempesta. La situazione rimane critica mentre Erick continua la sua marcia, lasciando un segno indelebile nel paese.

Il potente uragano Erick si è abbattuto giovedì nello stato meridionale di Oaxaca, in Messico, prima di spostarsi nell’entroterra e indebolirsi in una tempesta tropicale scaricando forti piogge. Lo ha spiegato il National Hurricane Center di Miami. Il centro dell’uragano si trovava giovedì pomeriggio a circa 35 miglia (60 chilometri) a nord-nordest di Acapulco. I suoi venti massimi sostenuti sono stati registrati 85 kmh. Si stava muovendo verso nord-ovest a 19 kmh. La tempesta è stata leggermente declassata prima di toccare terra, da categoria 4 a categoria 3, abbattendosi tra le località di Acapulco e Puerto Escondido, colpendo un tratto di costa scarsamente popolato vicino al confine tra gli stati di Oaxaca e Guerrero. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’uragano Erick si abbatte sul Messico: le immagini

In questa notizia si parla di: uragano - erick - messico - abbatte

Il Messico si prepara all’arrivo dell’uragano Erick - Il Messico si sta preparando ad affrontare l’arrivo dell’uragano Erick, che ha rapidamente sfondato la categoria 3 con venti di 200 km/h.

L'Uragano Erick si abbatte sul Messico: è un mostro di 4ª Categoria! Situazione già drammatica!!! Le immagini in diretta e le previsioni per le prossime ore Vai su Facebook

L'Uragano Erick si abbatte sul Messico: è un mostro di 4ª Categoria! Situazione già drammatica!!! Le immagini in diretta e le previsioni per le prossime ore Vai su X

L'uragano Erick si abbatte sul Messico: le immagini; L’uragano Erick tocca terra in Messico come tempesta di cat. 3; L’uragano Erick minaccia il Messico, rapida intensificazione: ha raggiunto la 3ª categoria in 24 ore ....

Uragano Erick, almeno due morti in Messico - Almeno due persone sono morte nel sud del Messico in seguito al passaggio dell'uragano Erick, che si è indebolito nelle ultime ore dopo aver causato ingenti danni lungo la costa. Si legge su ansa.it

L'uragano Erick si abbatte sul Messico: le immagini - (LaPresse) Il potente uragano Erick si è abbattuto giovedì nello stato meridionale di Oaxaca, nel Messico, prima di spostarsi nell'entroterra ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com