L’uomo e la guerra | un amore antico

L’uomo e la guerra: un amore antico. In questi giorni, il mondo sembra avvolto da un'ombra minacciosa, tra tensioni globali e timori crescenti di un conflitto mondiale. Ma ci chiediamo: questa follia è davvero nuova o siamo soltanto protagonisti di un copione che si ripete da secoli? La storia ci insegna che il ciclo della guerra si ripete incessantemente, e forse, la vera domanda è: come possiamo spezzarlo?

In questi giorni sembra che il mondo stia precipitando. Si parla con sempre più insistenza della terza guerra mondiale, come se stesse bussando alla nostra porta, tra missili, potenze in conflitto e notizie che rimbalzano da un continente all’altro. Siamo pieni di ansia, di paura, di indignazione. Ma c’è una domanda che mi gira nella testa da giorni: è davvero una novità, questa follia? Oppure siamo solo dentro un copione che si ripete da sempre? Se ci fermiamo un attimo a guardare indietro, la risposta è sconfortante. Sembra che l’uomo, da quando ha imparato a camminare eretto, non abbia mai smesso di combattere. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - L’uomo e la guerra: un amore antico

In questa notizia si parla di: uomo - guerra - amore - antico

Nuovi pesci letali per l'uomo, specie aliene (commestibili) e seppie scomparse: la guerra invisibile nell'Adriatico tropicale - Nel mar Adriatico tropicale, una guerra invisibile minaccia la vita marina e quella umana. Le seppie scomparse e le triglie decimate lasciano spazio a pesci letali provenienti dal Mar Rosso, mentre il temuto granchio blu continua a devastare le reti dei pescatori e a decimare le vongole nostrane.

Quella del “lecchino” (per tacere d’altro) è una figura antica, come questa storia ci insegna. Luigi Giuseppe di Borbone-Vendôme, generalissimo delle truppe francesi in Italia ai tempi della Guerra di Successione spagnola, a dispetto dei suoi 4/4 di nobiltà era Vai su Facebook

L’uomo e la guerra: un amore antico; Spettacolo “Sette a Tebe – Questo terribile amore per la guerra”; don Mauro Pozzi - Commento al Vangelo di domenica 18 Maggio 2025 -.

Guerra-rapina-guerra, un antico circuito distruttivo - Ma non discute, come quella, di modo «asiatico», o «schiavista» o «capitalista», bensì di uno «bellico», perché la guerra di rapina costituì un’esperienza centrale per il mondo antico (non ... ilmanifesto.it scrive

Jennifer Guerra: «L’amore è femminista» - Una giovane femminista che scrive un libro sull’amore, esplorandone il potere ... Lo riporta vanityfair.it