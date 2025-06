L’Università per Stranieri di Perugia celebra 100 anni con un ricco calendario di eventi estivi

L'Università per Stranieri di Perugia festeggia un secolo di innovazione e cultura con un calendario estivo ricco di eventi unici. Presentato nella suggestiva Sala Goldoni di Palazzo Gallenga, il programma coinvolge cittadini, studenti e istituzioni in un percorso celebrativo che si protrarrà dal 2 luglio al 12 settembre. Le celebrazioni, pensate per rafforzare il legame tra università e comunità, promettono di rendere questa ricorrenza indimenticabile per tutti.

È stato presentato ufficialmente nella suggestiva cornice della Sala Goldoni di Palazzo Gallenga, il programma delle celebrazioni estive per il centenario dell'Università per Stranieri di Perugia. La conferenza stampa ha offerto un'anteprima delle iniziative che animeranno la città tra il 2 luglio e il 12 settembre, coinvolgendo istituzioni, imprese e associazioni culturali umbre in un ampio sforzo corale. Le celebrazioni, pensate per valorizzare la storia e il ruolo internazionale dell'Ateneo, si articoleranno in quattro appuntamenti principali. Si comincia con la Reunion degli ex alunni, un'occasione speciale per riunire in città studenti di ieri provenienti da tutto il mondo, testimonianza vivente del legame che l'Università ha saputo costruire nei decenni con centinaia di migliaia di giovani stranieri.

