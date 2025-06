L’unica testo e significato del nuovo singolo di Giorgia

Dopo il successo di "La cura per me" a Sanremo 2025, Giorgia torna a conquistare il pubblico con il suo nuovo singolo "L’unica". Un mix di ritmo coinvolgente e introspezione, che esplora la fine di un amore con la maestria vocale che la contraddistingue. Questa canzone promette di diventare la colonna sonora dell’estate, invitandoci a riflettere e a ballare allo stesso tempo. Mantenere una carriera musicale solida e...

Dopo l'incredibile successo di La cura per me, la canzone portata a Sanremo 2025, Giorgia apre l'estate con l'uscita di L'unica: un nuovo singolo pieno di ritmo e riflessioni sulla fine di un amore. Un brano che, grazie alla potenza vocale della cantante, promette di farci ballare e cantare nei mesi più caldi. Ecco testo e significato della canzone. "L'unica": significato del nuovo brano di Giorgia. Mantenere una carriera musicale solida e longeva senza mai inciampare in un brano sottotono è quasi impossibile. Eppure Giorgia, una delle voci più iconiche della musica italiana, continua a superare le aspettative, riuscendo a rinnovarsi senza perdere identità.

Durante l'ultima puntata de" La Pennicanza", Fiorello ha spoilerato in diretta su Rai Radio2 il nuovo singolo di Giorgia, "L'Unica".

Giorgia in attesa del tour lancia il nuovo singolo, L'unica scritto da Federica Abbate e Alessandro La Cava.

