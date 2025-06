Lunghiana, la rua diventa una galleria a cielo aperto.

Lunghiana trasforma la Rua Lunga di Ascoli Piceno in una vibrante galleria a cielo aperto, regalando un’esperienza unica tra arte, musica e cultura. Questa iniziativa, che richiama le grandi capitali europee, invita residenti e visitatori a scoprire il cuore della città attraverso un percorso artistico all’aperto. Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Lunghiana è pronta a stupirti e a riscoprire insieme il fascino di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, 20 giugno 2025 – Un’idea che sembra arrivare da una grande capitale europea, eppure siamo in pieno centro ad Ascoli. Per la precisione in rua Lunga, una delle ultime di corso Mazzini ovest, prima di Porta Romana: qui da otto anni – non consecutivi a causa dell’interruzione per il Covid – per una giornata di inizio estate, dall’alba al tramonto la rua diventa una galleria d’arte a cielo aperto. Si chiama Lunghiana la manifestazione nata dal comitato spontaneo dei residenti, e quest’anno avrà luogo domenica 29 giugno: “Ci venne l’idea di questa iniziativa – spiega Enzo Morganti, tra i promotori – proprio per tenere alto lo spirito d’unione che dovrebbe esserci tra vicini di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it