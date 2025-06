Lunedì Blu | il nuovo singolo di Mattia Algieri un inno alla fragilità e alla rinascita

Il 20 giugno 2025 non è solo il compleanno di Mattia Algieri, ma anche la data in cui nasce “Lunedì Blu”, un brano che celebra la fragilità e la rinascita. Un inno toccante, prodotto da Veronica Gori e distribuito da Tunecore, capace di trasformare dolore e silenzio in musica terapeutica. Un viaggio emotivo che invita ad abbracciare le proprie vulnerabilità e riscoprire la forza interiore. Ecco perché questa canzone rappresenta molto più di un semplice singolo.

E' fuori "Lunedì Blu", il nuovo singolo di Mattia Algieri, prodotto da Veronica Gori e distribuito da Tunecore, in uscita oggi, venerdì 20 giugno, il giorno del suo compleanno. Un lunedì speciale, quello in cui è nato, trasformato in musica che parla di assenze, silenzi e rinascite. Una canzone nata da un biglietto e diventata terapia emotiva, ecco "Lunedì Blu". Il 20 giugno 2025 non è solo il compleanno di Mattia Algieri, ma anche la data d'uscita del suo nuovo singolo "Lunedì Blu", disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Una canzone che balla con i pensieri, che accoglie il disagio e lo trasforma in consapevolezza.

MATTIA ALGIERI: un compleanno segnato dalla forza di sentirsi fragili con LUNEDÌ BLU, il nuovo singolo fuori il 20 GIUGNO su tutte le piattaforme digitali; Mattia Algieri racconta una storia rimasta in sospeso nel nuovo singolo Lunedì Blu.