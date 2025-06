Lunedì 23 giugno partono i lavori di riqualificazione di piazza Mameli a Ravenna

A partire da lunedì 23 giugno, Ravenna si appresta a dare il via a un importante progetto di riqualificazione di piazza Mameli, che trasformerà questo cuore pulsante della città. Con un investimento di oltre un milione di euro, il restyling promette di migliorare la vivibilità e l’estetica dello spazio pubblico. Un intervento che si inserisce in un più ampio piano di rinnovo urbano, coinvolgendo otto azioni strategiche per il futuro di Ravenna.

Ravenna, 20 giugno 2025 – Comporteranno la chiusura fino al 12 settembre del relativo parcheggio, i lavori di riqualificazione di piazza Mameli, il cui avvio è in programma lunedì 23 giugno. Si tratta di un intervento che rientra in un progetto più ampio che prevede otto azioni complessive, finanziate con un contributo di 1.103.640,00 euro dal ministero della Transizione ecologica, nell’ambito di un programma sviluppato in collaborazione co n Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Il programma è finalizzato alla realizzazione di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, con l’obiettivo di aumentare la resilienza delle città agli eventi estrem i, come le ondate di calore, le piogge intense e i periodi di siccità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it