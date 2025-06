Lunedì 23 giugno a Milano | evento WeBreast | Malattia – Cultura - Bellezza serata esclusiva tra cultura e beneficenza

Il prossimo 23 giugno a Milano, un evento unico nel suo genere unirà cultura, beneficenza e bellezza in una serata esclusiva al Chiostro dell’Ospedale Fatebenefratelli. “WeBreast: Malattia – Cultura – Bellezza” promette di essere un’occasione preziosa per riflettere e fare del bene, promuovendo la sensibilizzazione e il sostegno alla lotta contro le malattie. Non mancate a questa serata speciale, dove ogni gesto diventa un passo verso un futuro migliore.

Lunedì 23 giugno 2025, presso il Chiostro dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, in Corso di Porta Nuova 23, a Milano, a partire dalle ore 19.00, si terrà la serata esclusiva di beneficenza “WeBreast: Malattia – Cultura - Bellezza”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano e dalla Camera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lunedì 23 giugno a Milano: evento “WeBreast: Malattia – Cultura - Bellezza”, serata esclusiva tra cultura e beneficenza

