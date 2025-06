Luna Rossa per l’America’s Cup 2027 arriva Peter Burling

Luna Rossa si prepara a scrivere un nuovo capitolo epico nell’America’s Cup 2027, con un colpo da maestro: l’arrivo di Peter Burling, il fuoriclasse della vela che ha dominato le ultime tre edizioni con la Nuova Zelanda. La squadra italiana punta in alto, rafforzando il suo equipaggio con un timoniere di livello internazionale. La sfida è aperta e il futuro promette grandi emozioni: la corsa verso il trofeo è lanciata!

Luna Rossa fa sul serio per l’ America’s Cup 2027. Il team italiano ha infatti annunciato l’arrivo di un vero e proprio fuoriclasse della vela in vista della 38esima edizione del torneo, in programma nelle acque di Napoli. Ingaggiato Peter Burling, timoniere che alla guida di New Zealand ha conquistato le ultime tre Coppe delle Cento Ghinee fra il 2017 e il 2024. «Arriva in Luna Rossa Prada Pirelli due mesi dopo aver concluso, di comune accordo, la sua collaborazione con l’attuale Defender», scrive il team azzurro. Vincitore anche di tre medaglie olimpiche, tra cui un oro a Rio 2016, e di sei campionati mondiali di classe 49er, l’ex kiwi porterà con sé «un incredibile bagaglio di esperienza, non solo sul piano sportivo e velico, ma anche sotto il profilo tecnico e dello sviluppo». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Luna Rossa, per l’America’s Cup 2027 arriva Peter Burling

In questa notizia si parla di: luna - rossa - america - peter

Luna Rossa e Pirelli annunciano una nuova partnership per la 38esima America’s Cup - Luna Rossa e Pirelli annunciano una partnership strategica per la 38ª America’s Cup. In qualità di Official Sponsor e Technical Partner, Pirelli supporterà il team italiano con soluzioni innovative e tecnologiche all’avanguardia, rafforzando il legame tra eccellenza sportiva e innovazione industriale, e contribuendo al successo della squadra nella prestigiosa competizione internazionale.

ULTIM'ORA LUNA ROSSA Peter #Burling entra a far parte del team italiano: ha vinto le ultime tre edizioni della Coppa America #SkySport Vai su X

All sails up - all cylinders firing! We’re excited to announce that ALFA ROMEO and Luna Rossa Team are back together for an iconic all-Italian partnership, 20 years after their last collaboration. Biscione’s quest for excellence is taking to the high seas - as Luna Vai su Facebook

Luna Rossa, accordo con Peter Burling in vista dell'America's Cup 2027; Luna Rossa accoglie Peter Burling: il timoniere neozelandese ha vinto le ultime tre edizioni di America's Cup; Colpo Luna Rossa: Peter Burling è a Cagliari, c’è l’accordo col team italiano.

Luna Rossa, accordo con Peter Burling in vista dell'America's Cup 2027 - Davvero un super colpo quello di Luna Rossa che ha ufficializzato l'ingaggio di Peter Burling, il timoniere neozelandese vincitore delle ultime tre America's Cup con i kiwi. Scrive sport.sky.it

America's Cup: Luna Rossa ingaggia il neozelandese Burling - Peter Burling entra a far parte del team di Luna Rossa. Segnala ansa.it