Luna Rossa ingaggia Peter Burling il re del’America’s Cup Ma non potrà salire in barca

Luna Rossa si assicura il talento di Peter Burling, il celebre timoniere che ha dominato le ultime edizioni dell’America’s Cup. Tuttavia, non potrà solcare le onde a bordo della sua barca, lasciando spazio a un nuovo capitolo di strategie e sfide. Un investimento ambizioso che dimostra come l’equipaggio italiano voglia puntare in alto, consolidando la propria competitività nel prestigioso mondo della vela. Ma quale sarà il suo impatto sulla prossima gara?

Luna Rossa “acquista” Peter Burling il re del’America’s Cup. Ma non potrà salire in barca È stato il timoniere di Emirates Team New Zealand’s alla America’s Cup 2017, vinta dall’equipaggio kiwi 7-1. Ha guidato Emirates Team New Zealand alla vittoria all’America’s Cup 2021 vinta 7-3 contro Luna Rossa Prada il 17 marzo 2021. Ha ancora guidato Emirates Team New Zealand alla vittoria all’America’s Cup 2024 vinta 7-2 contro Ineos Britannia il 19 ottobre 2024. E ancora vincitore di tre medaglie olimpiche (oro a Rio 2016 e argento a Londra 2012 e Tokio 2021) e sei campionati mondiali nella classe 49er. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Luna Rossa ingaggia Peter Burling il re del’America’s Cup. Ma non potrà salire in barca

In questa notizia si parla di: america - luna - rossa - peter

Luna Rossa e Pirelli annunciano una nuova partnership per la 38esima America’s Cup - Luna Rossa e Pirelli annunciano una partnership strategica per la 38ª America’s Cup. In qualità di Official Sponsor e Technical Partner, Pirelli supporterà il team italiano con soluzioni innovative e tecnologiche all’avanguardia, rafforzando il legame tra eccellenza sportiva e innovazione industriale, e contribuendo al successo della squadra nella prestigiosa competizione internazionale.

America's Cup, colpo Luna Rossa: nel team entra Peter Burling Vai su X

All sails up - all cylinders firing! We’re excited to announce that ALFA ROMEO and Luna Rossa Team are back together for an iconic all-Italian partnership, 20 years after their last collaboration. Biscione’s quest for excellence is taking to the high seas - as Luna Vai su Facebook

Luna Rossa, accordo con Peter Burling in vista dell'America's Cup 2027; Luna Rossa, che colpo: Peter Burling al timone per la Coppa America; Colpo Luna Rossa: Peter Burling è a Cagliari, c’è l’accordo col team italiano.

Colpo Luna Rossa: Peter Burling nuovo timoniere, ha vinto le ultime America's Cup! - Il neozelandese entra a far parte del team italiano due mesi dopo aver concluso, di comune accordo, la sua collaborazione con l’attuale Defender Emirates Team New Zealand ... Scrive tuttosport.com

Luna Rossa ingaggia Peter Burling il re del’America’s Cup. Ma non potrà salire in barca - Peter Burling è stato il timoniere di Emirates Team New Zealand's alla America's Cup 2017. Secondo ilnapolista.it