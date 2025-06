Luna Rossa fa il colpaccio di mercato! Peter Burling entra in squadra per la America’s Cup

Luna Rossa sorprende ancora una volta con un colpo di scena da vero fuoriclasse: l’ingaggio di Peter Burling, il celebre timoniere vincitore di tre America’s Cup, per la sfida del 2027 a Napoli. Un’operazione rivoluzionaria che promette di scrivere pagine epiche nella storia della vela italiana. Con questa mossa, Luna Rossa si prepara a dominare il mare, puntando al massimo...

Luna Rossa ha messo a segno un clamoroso, enorme, fragoroso, rivoluzionario colpo di mercato: Peter Burling rinforzerà il sodalizio italiano per la prossima edizione della America’s Cup, che andrà in scena a Napoli nel 2027. Il formidabile timoniere ha alzato al cielo la Vecchia Brocca nel 2017, 2021, 2024 con Team New Zealand e ha poi deciso di interrompere la propria collaborazione con l’attuale Defender, che ha deciso di difendere il trofeo sportivo più antico del mondo nelle acque del capoluogo campano. Il patron Patrizio Bertelli e i suoi uomini hanno prontamente fiutato l’occasione di mettere sotto contratto il 34enne, tra l’altro tre volte medagliato alle Olimpiadi (nei 49er insieme a Blair Tuke, oro a Rio 2016 e argento a Londra 2012 e Tokyo 2020) e sei volte Campione del Mondo in quella classe velica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luna Rossa fa il colpaccio di mercato! Peter Burling entra in squadra per la America’s Cup

