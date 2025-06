Luna Rossa e Peter Burling | i 5 motivi per cui è un grande affare

Luna Rossa e Peter Burling: un binomio vincente che ha rivoluzionato il mondo della vela. Con la sua straordinaria carriera, Burling si è affermato come uno dei più grandi di sempre, portando a casa tre America’s Cup consecutive e diventando un'icona internazionale a soli 33 anni. Scopri i 5 motivi per cui il progetto 232 rappresenta un investimento imperdibile, un vero e proprio affare nel panorama nautico mondiale.

Peter Burling è entrato di diritto nel novero dei più grandi velisti di tutti i tempi dopo aver conquistato la America’s Cup per la terza volta consecutiva. Il fuoriclasse neozelandese è entrato di diritto tra i miti assoluti di questo sport, diventando un’ icona vivente tra le leggende ad appena 33 anni (nel frattempo ha spento una candelina in più). Un vero e proprio predestinato che ha accarezzato la Vecchia Brocca da timoniere nel 2017 (più giovane di sempre ad alzarla al cielo nel ruolo simbolo, imponendosi da Challenger nelle Bermuda), nel 2021 (ad Auckland, da Defender) e nel 2024 (a Barcellona, sempre con l’onere di difendere il titolo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luna Rossa e Peter Burling: i 5 motivi per cui è un grande affare

In questa notizia si parla di: peter - burling - luna - rossa

Luna Rossa fa il colpaccio di mercato! Peter Burling entra in squadra per la America’s Cup - Luna Rossa sorprende ancora una volta con un colpo di scena da vero fuoriclasse: l’ingaggio di Peter Burling, il celebre timoniere vincitore di tre America’s Cup, per la sfida del 2027 a Napoli.

America's Cup, colpo Luna Rossa: nel team entra Peter Burling Vai su X

Burling è il timoniere neozelandese vincitore delle ultime tre edizioni di Coppa America Vai su Facebook

Luna Rossa accoglie Peter Burling: il timoniere neozelandese ha vinto le ultime tre edizioni di America's Cup; Luna Rossa: Peter Burling al timone per la Coppa America 2027; Luna Rossa cala l’asso: Peter Burling entra nel team per la 38ª America’s Cup.

Colpo Luna Rossa: Peter Burling nuovo timoniere, ha vinto le ultime America's Cup! - Il neozelandese entra a far parte del team italiano due mesi dopo aver concluso, di comune accordo, la sua collaborazione con l’attuale Defender Emirates Team New Zealand ... tuttosport.com scrive

Luna Rossa, accordo con Peter Burling in vista dell'America's Cup 2027 - Davvero un super colpo quello di Luna Rossa che ha ufficializzato l'ingaggio di Peter Burling, il timoniere neozelandese vincitore delle ultime tre America's Cup con i kiwi. Come scrive sport.sky.it