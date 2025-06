Luna Rossa che colpo! Il neozelandese Burling al timone per la Coppa America

Una luna rossa illumina il cielo di Napoli, annunciando un colpo di scena epico: il neozelandese Burling, leggenda del mare e tre volte campione con Team New Zealand, si unisce al nostro sailing team per l’America’s Cup 2027. L’attesa cresce, le vele si preparano a conquistare nuovi traguardi: la sfida più avvincente sta per cominciare, e noi siamo pronti a scrivere una nuova pagina di storia.

Si apre con il botto la caccia all'America's Cup 2027 a Napoli, nell'equipaggio il tre volte campione con Team New Zealand. Sirena: "Farà parte del sailing team". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luna Rossa, che colpo! Il neozelandese Burling al timone per la Coppa America

In questa notizia si parla di: america - luna - rossa - colpo

Luna Rossa e Pirelli annunciano una nuova partnership per la 38esima America’s Cup - Luna Rossa e Pirelli annunciano una partnership strategica per la 38ª America’s Cup. In qualità di Official Sponsor e Technical Partner, Pirelli supporterà il team italiano con soluzioni innovative e tecnologiche all’avanguardia, rafforzando il legame tra eccellenza sportiva e innovazione industriale, e contribuendo al successo della squadra nella prestigiosa competizione internazionale.

Luna Rossa, che colpo: Peter Burling al timone per la Coppa America, a Napoli con il triplice campione Vai su X

Sordi che parla veneto?, Alberto nel ruolo di Gondoliere ruabacuori ed un cast d'eccezione nel mitico "Venezia la luna e tu " del 1958 tutto da vedere,... Vai su Facebook

Colpo Luna Rossa: Peter Burling è a Cagliari, c’è l’accordo col team italiano; Colpo Luna Rossa: arriva Peter Burling!; Luna Rossa, che colpo: Peter Burling al timone per la Coppa America.

Luna Rossa, che colpo! Il neozelandese Burling al timone per la Coppa America - Si apre con il botto la caccia all'America's Cup 2027 a Napoli, nell'equipaggio il tre volte campione con Team New Zealand. Come scrive gazzetta.it

Luna Rossa, accordo con Peter Burling in vista dell'America's Cup 2027 - Davvero un super colpo quello di Luna Rossa che ha ufficializzato l'ingaggio di Peter Burling, il timoniere neozelandese vincitore delle ultime tre America's Cup con i kiwi. Riporta sport.sky.it