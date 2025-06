L’ultimo saluto al giovane Guido Marro lutto cittadino

Il silenzio avvolge Cervinara, che si prepara a rendere omaggio a Guido Giovanni Marro, il giovane agente penitenziario di 31 anni vittima di un tragico incidente stradale. La comunitĂ si stringe in un lutto cittadino per onorare la memoria di un ragazzo dedicato e amato. In questi momenti di dolore, il ricordo di Guido resterĂ vivo nel cuore di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti SarĂ lutto cittadino a Cervinara in occasione dell’ultimo saluto a Guido Giovanni Marro, Agente penitenziario di 31 anni originario di Cervinara che ha perso la vita in un grave incidente stradale martedì scorso  Era in sella alla sua moto quando si è scontrato violentemente con una jeep sulla provinciale 662, finendo sbalzato a metri di distanza. Inutili i soccorsi, intervenuti con ambulanza ed elisoccorso. Marro viveva a Saluzzo e prestava servizio nella Casa Circondariale locale.  L’ultimo saluto domani, sabato 21 Giugno, alle ore 16,00 nel Santuario di Gesu’ Misericordioso dopo che nella serata di ieri la salma ha fatto ritorno a Cervinara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’ultimo saluto al giovane Guido Marro, lutto cittadino

In questa notizia si parla di: saluto - guido - marro - lutto

Guido Giovanni Marro, agente penitenziario di 31 anni originario di Cervinara (Avellino), ha perso la vita in un grave incidente stradale martedì 17 giugno. Era in sella alla sua moto quando si è scontrato violentemente con una jeep sulla provinciale 662, finen Vai su Facebook

L’ultimo saluto al giovane Guido Marro, lutto cittadino; Lutto a Procida, morto Antonio Intartaglia a 66 anni: era il presidente del consiglio comunale; I funerali di Debora Prisco ad Avellino: Il tuo sorriso non smetterà mai di splendere.

Guido Giovanni Marro, agente penitenziario di 31 anni, morto in un incidente: lutto in provincia di Avellino - La comunità di Cervinara, in provincia di Avellino, piange la prematura scomparsa di Guido Giovanni Marro, 31 anni, agente di Polizia Penitenziaria, morto ... Secondo fanpage.it

Cervinara in lutto per Guido, agente della Penitenziaria morto in un incidente - Valle Caudina in lutto per Guido Giovanni Marro, classe 1994, vittima di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Riporta irpinianews.it