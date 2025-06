L' ultimo delirio | oggi sciopero per l' Iran

Oggi l'Italia si ferma per un grande sciopero nazionale in solidarietà all'Iran, con i primi disagi già iniziati ieri sera nel trasporto ferroviario. Ma è nella giornata di oggi che la mobilitazione dei sindacati di base Cub, Sgb, Usb e Si Cobas colpirà più duramente il settore pubblico e privato, rallentando la quotidianità di milioni di cittadini. Una mobilitazione che metterà a dura prova la nostra capacità di movimento e di resistenza.

I primi disagi sono iniziati ieri sera, con l'avvio dello sciopero di 24 ore dei lavoratori del trasporto ferroviario. Ma è oggi che gli italiani subiranno i disagi maggiori della serrata di 24 ore proclamata dai sindacati di base Cub, Sgb, Usb e Si Cobas, che coinvolgerà il settore pubblico e privato. Una mobilitazione che avrà le ripercussioni più pesanti sul fronte della mobilità, visto che in ogni città incroceranno le braccia anche i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale, con modalità che variano a seconda della città. In agitazione pure il comparto aereo, dove lo sciopero di 24 ore riguarda non solo gli equipaggi, ma anche il personale di terra e i controllori di volo.

