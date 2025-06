Luis Enrique snobba l’Inter | Il Botafogo la squadra più forte che abbiamo affrontato quest’anno Il Mondiale per Club è difficile…

Luis Enrique, allenatore del PSG, non ha nascosto il suo rispetto per il Botafogo, definendolo la squadra più forte incontrata quest'anno nel Mondiale per Club. Dopo la sconfitta 0-1, le sue parole riflettono ammirazione e analisi critica, sottolineando quanto questa sfida sia stata difficile e significativa. La partita ha lasciato il segno, dimostrando che anche le sconfitte sono occasioni per crescere e imparare.

Le parole di Luis Enrique, allenatore del PSG, dopo la sconfitta contro il Botafogo nel Mondiale per Club. Tutti i dettagli in merito. Luis Enrique ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di PSG-Botafogo del Mondiale per Club, terminata 0-1. INTER SNOBBATA – « Non hanno giocato così bassi nel primo tempo, anche se lo hanno fatto nel finale. Credo che sia forse la squadra migliore che abbiamo affrontato in tutta la stagione». PARTITA – « È stato un match equilibrato fin dall’inizio. Hanno segnato su un’azione un po’ confusa, ma hanno difeso benissimo e disputato una grande partita». SCONFITTA – « La nostra squadra è specializzata nella gestione dei momenti difficili. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Enrique snobba l’Inter: «Il Botafogo la squadra più forte che abbiamo affrontato quest’anno. Il Mondiale per Club è difficile…»

"Sono la squadra migliore affrontata in questa stagione" Luis Enrique fa i complimenti al Botafogo che al Mondiale per Club ha battuto il suo PSG "Sono stati i migliori a difendere contro di noi in tutta la stagione"

