Luis Enrique | Le squadre europee hanno più possibilità di vittoria E poi perde col Botafogo

Il calcio è imprevedibile: anche le big europee, forti di grandi trionfi come la Champions League, possono inciampare contro avversari apparentemente più deboli. Dopo il brillante debutto contro l’Atletico Madrid, il Paris Saint-Germain ha subito una battuta d’arresto contro il Botafogo nel Mondiale per Club. Questa sconfitta ci ricorda che, in campo internazionale, la differenza tra vittoria e sorpresa finale può essere sottile e imprevedibile. Un esempio che insegna quanto il calcio sappia sorprendere sempre.

Reduce dal trionfo in Champions League e dal debutto pirotecnico contro l'Atletico Madrid (4-0), il Paris Saint-Germain è tornato sulla terra cadendo sotto i colpi del Botafogo (1-0) nella seconda partita della fase a gironi del Mondiale per Club. La squadra francese, nonostante l'enorme potenza di fuoco, non è riuscita a scalfire i brasiliani che si sono difesi con ordine ed equilibrio ma hanno anche mostrato una buona propositività. Un concetto espresso anche da Luis Enrique nella conferenza stampa a margine della gara.

