Luis Enrique | Botafogo squadra che ha difeso meglio contro il Psg!

Luis Enrique, allenatore del Psg, ha riconosciuto la solidità difensiva del Botafogo nel loro successo per 1-0 al Mondiale per Club: «Il Botafogo è stata la squadra che si è difesa meglio contro di noi» – un esempio che l’Inter potrebbe prendere come modello. In un match che mette a rischio la qualificazione del Psg, il tecnico spagnolo ha elogiato i brasiliani per la loro tenacia e organizzazione difensiva.

Il Psg nella notte ha perso contro il Botafogo con il risultato di 1-0, mettendo a rischio la sua qualificazione alla fase successiva del Mondiale per Club. Luis Enrique ha elogiato i brasiliani. ESEMPIO – L’ Inter avrebbe dovuto fare ciò che ha fatto la squadra brasiliana. Luis Enrique, allenatore del Psg, elogia gli avversari dopo la sconfitta per 1-0 al Mondiale per Club: « Il Botafogo è stata la squadra che si è difesa meglio contro di noi per tutta la stagione, sia nel nostro campionato che in Champions League. Erano molto efficienti e sono sempre stati in grado di fare transizioni fino al grande gol di Igor Jesus. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Enrique: «Botafogo squadra che ha difeso meglio contro il Psg!»

