Luigi Di Maio | L’Iran non può avere la bomba atomica

Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’UE per il Golfo, chiarisce un punto cruciale sulla minaccia nucleare iraniana durante ‘L’aria che tira’ – La7. Sottolineando le preoccupazioni ambientali e di sicurezza, evidenzia come un attacco alle strutture nucleari iraniane potrebbe avere ripercussioni disastrose sull’approvvigionamento idrico della regione, dato che gran parte dell’acqua potabile deriva dal mare. In questo contesto, l’Iran non può permettersi di possedere una bomba atomica.

Luigi Di Maio (Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo) a 'L'aria che tira' – La7: "C'è un'altra grande preoccupazione, che è quella delle radiazioni. In caso di attacchi pesanti alle strutture nucleari dell'Iran, la gran parte dell'acqua potabile del Golfo è acqua del mare soggetta a desalinizzazione. L'Iran non può avere la bomba atomica,.

Luigi Di Maio: "L'Iran non può avere la bomba atomica, ha 400 kg di uranio arricchito al 60% e questa è la grande preoccupazione"

«Il governo criminale americano e il suo fesso presidente devono sapere con certezza che se commetteranno un errore e agiranno contro l'Iran, faranno i conti con una risposta dura». E' la minaccia che arriva dal Consiglio dei Guardiani, potente istituzione ch

