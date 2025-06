Lui ha già vinto Isola dei Famosi è tutto deciso | il nome del vincitore è uscito

L’Isola dei Famosi si avvicina alla sua grande finale, prevista per mercoledì 2 luglio, e le sorprese non finiscono mai. Nelle ultime ore è emerso il nome di chi potrebbe già essere incoronato vincitore, scatenando reazioni contrastanti tra i telespettatori. Un naufrago, infatti, si è distinto per gesti e comportamenti che hanno acceso il dibattito: si parla già di un possibile trionfatore. Ma chi è e cosa ha fatto?

L’ Isola dei Famosi è sempre più vicina alla fine. Infatti, mercoledì 2 luglio ci sarà la finalissima tanto attesa e proprio nelle ultime ore è uscito fuori il nome di chi può già considerarsi vincitore. C’è un motivo dietro questa notizia, che troverà sicuramente d’accordo molti telespettatori, ma altri forse no. Sta di fatto che all’Isola dei Famosi c’è un naufrago che potrebbe già essere decretato come vincitore. Si è reso artefice di gesti che nessuno si aspettava alla vigilia, andando quindi oltre ogni più rosea aspettativa. A parlarne è stato il sito Elle, che ha anche promosso a pieni voti la conduzione di Veronica Gentili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

