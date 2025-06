luglio altopascese ospiti edoardo leo e federico basso

Luglio Altopascese 2025 si prepara a incantare con un cartellone ricco di sorprese e prestigiosi ospiti come Edoardo Leo e Federico Basso. Nella suggestiva cornice di questa affascinante cittadina toscana, tra storia, cultura e divertimento, l’evento promette di coinvolgere il pubblico con circa 45 appuntamenti imperdibili. Con spettacoli gratuiti e due serate a pagamento a soli 10 euro, la magia dell’estate è pronta a vivere un’altra straordinaria edizione.

La presenza dell’attore e regista Edoardo Leo e del cabarettista Federico Basso, autore comico conduttore di Zelig Lab su Comedy Central, giĂ indica il livello del Luglio altopascese 2025. Nella cittadina in provincia di Lucca, famosa per i Cavalieri del Tau e per il fatto di sorgere sulla via Francigena, la kermesse prevede spettacoli, ma anche rievocazioni storiche, musica, con circa 45 eventi, di cui soltanto due a pagamento (10 euro), con tutte le associazioni coinvolte, così come le frazioni. Sono i tratti principali dell’edizione 2025 della manifestazione che ha una lunga tradizione. Ritorna il cinema itinerante nelle frazioni, confermata per il 26 luglio la cena sotto le stelle, ’A tavola sulla Francigena’, a cura della Misericordia e, nella stessa sera, i fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net