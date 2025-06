Lucumi sarà della Roma? La situazione dell’affare considerando le richieste del Bologna

Il nome di Jhon Lucumí resta al centro delle attenzioni della Roma, che mira a rafforzare la propria difesa con un colpo importante. Tuttavia, la trattativa con il Bologna si rivela complessa, poiché i felsinei chiedono la clausola rescissoria piena. La strategia dei giallorossi è chiara: trovare un accordo vantaggioso senza compromettere il progetto di mercato. Riusciranno a superare gli ostacoli e portare Lucumí in giallorosso? La risposta dipende dalle negoziazioni in corso.

Lucumí alla Roma? Trattativa complessa, il Bologna chiede la clausola piena. Il piano della squadra giallorossa Il nome di Jhon Lucumí continua a circolare con insistenza tra i protagonisti del calciomercato della Roma, diventando una delle piste più calde per rinforzare la difesa giallorossa. Il centrale colombiano, attualmente in forza al Bologna, è finito nel

