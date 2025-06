Lucignano la Notte Romantica si accende di musica e novità | in prima assoluta il brano ispirato all' Albero d' Oro

Lucignano si prepara a risplendere nella notte del solstizio d'estate, tra musica, emozioni e novità sorprendenti. Il 21 giugno, la città accoglierà in anteprima assoluta il nuovo brano ispirato all'Albero d'Oro, interpretato dal rinomato Roberto Fabbriciani e dal giovane talento Alexander Sardon Trampus. Un appuntamento imperdibile che promette di incantare tutti gli amanti della cultura e dell'arte, concludendosi con un'emozione indimenticabile.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Il celebre flautista Roberto Fabbriciani e il giovane talento Alexander Sardon Trampus al violino in “Concerto per la notte Romantica”, sabato 21 giugnoi alle 21.30 nella Sala del Corpus Domini Sabato 21 giugno, nel giorno del solstizio d'estate, torna a Lucignano la Notte Romantica, l'evento nazionale promosso dai “Borghi più belli d'Italia” che celebra l'amore, la bellezza e la cultura nei luoghi più affascinanti del nostro Paese. Tra le oltre 220 località coinvolte, anche quest'anno Lucignano – autentica perla della Valdichiana – sarà protagonista con un appuntamento musicale di eccezione: il “Concerto per la Notte Romantica”, in programma alle ore 21:30 nella Sala del Corpus Domini, con ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucignano, la Notte Romantica si accende di musica e novità: in prima assoluta il brano ispirato all'Albero d'Oro

